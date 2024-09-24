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Ученые впервые обнаружили «асимметричную» экзопланету

NatAstro: найден горячий газовый гигант с необычной асимметричной атмосферой

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Rachel Amaro/University of Arizona

Международная группа астрономов с помощью орбитального телескопа «Джеймс Уэбб» открыла экзопланету размером с Юпитер с первой в своем роде асимметричной атмосферой. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Astronomy (NatAstro).

«Это первый раз, когда восточно-западная асимметрия экзопланеты когда-либо наблюдалась из космоса во время ее прохождения мимо своей звезды», — отметил ведущий автор статьи Мэтью Мерфи, аспирант обсерватории Стюарда при Университете Альберты в Канаде.

Как показали наблюдения, открытая экзопланета WASP-107b находится в приливном захвате своей звезды. Это значит, что одна из ее сторон всегда обращена к светилу, тогда как вторая постоянно погружена в темноту. Из-за близости к звезде средняя температура на планете составляет 476°C.

Используя новые технологии и точность космического телескопа «Джеймс Уэбб», исследователи смогли разделить сигналы с восточной и западной сторон атмосферы и получить более целенаправленное представление о конкретных процессах, происходящих в атмосфере экзопланеты.

По словам ученых, данные наблюдений об атмосфере WASP-107b противоречат результатам компьютерного моделирования, показавшим, что у планеты с такими характеристиками не должно быть асимметричной атмосферы. Чтобы понять причину феномена, команда проведет дополнительные наблюдения.

Ранее астрономы обнаружили железные ветра на «адской» планете с дождями из жидкого металла.

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