В США ученые приняли новый вид чужеродных червей за Обаму

Международная группа ученых из Франции, США, Австралии и Польши обнаружила новый вид инвазивных (чужеродных) плоских червей, распространяющийся в южных регионах Соединенных Штатах. Сначала специалисты приняли существ за их близких родственников вида Обама нунгара (Obama nungara), но позже выяснили, что речь идет о неизвестной разновидности. Исследование опубликовано в научном журнале PeerJ.

Паразитические черви Обама нунгара распространены в Южной Америке и Европе. Название вида взято из языка одного из коренных народов Бразилии и означает «похожее на лист животное», не имея отношения к бывшему президенту США Бараку Обаме.

Ученые дали обнаруженным существам имя Амага псевдобама (Amaga pseudobama). Амага псевдобама представляет собой плоского червя коричневого цвета длиной несколько сантиметров.

Исследователи провели подробный морфологический анализ и молекулярное исследование, включая описание полного митогенома.

Как и Обама нунгара, новый вид происходит из Южной Америки, однако до настоящего времени его там не находили и не изучали.

В США Амага псевдобама присутствует в штатах Северная Каролина, Флорида и Джорджия.

Ученые не уточнили степень угрозы, которую новый вид червей может представлять для окружающей среды.

Ранее американские экологи предупредили о масштабных последствиях из-за нашествия чужеродных червей.