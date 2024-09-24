ИИ нашел множество новых геоглифов на южноамериканском плато Наска

Исследователи из Японии, Франции и США с помощью технологий компьютерного зрения выявили три сотни ранее неизвестных геоглифов на перуанском плато Наска, что фактически удвоило количество известных гигантских древних рисунков в этом регионе Южной Америки. Результаты их работы опубликованы в журнале PNAS.

«Чтобы открыть все 430 известных геоглифов на плато Наска, человечеству потребовалось почти сто лет. Мы впервые применили искусственный интеллект для анализа всего региона Перу, что позволило нам за полгода полевых работ обнаружить более трех сотен новых рисунков. Это значительно увеличило число этих исторических памятников», — отмечают ученые.

Открытие было сделано под руководством Маркуса Фрайтага из Исследовательского центра имени Томаса Уотсона. Ученые анализировали высококачественные изображения плато Наска, полученные с помощью самолетов с разрешением 10 см на пиксель. Для этого была разработана система компьютерного зрения, обученная на фотографиях 406 уже известных геоглифов.

С помощью этой системы исследователи обработали все доступные снимки плато Наска и выявили около 1,3 тыс. потенциальных новых геоглифов. После тщательного анализа они выбрали наиболее перспективные изображения и попытались найти их во время экспедиций и полетов над регионом.

В общей сложности исследователи провели около двух месяцев на экспедициях, в результате чего за полгода им удалось обнаружить три сотни новых геоглифов. Среди них — изображения людей, животных, рыб, птиц и сцены из религиозных обрядов древних перуанцев.

Большинство новых геоглифов имеет длину и высоту в несколько десятков метров. Многие из них были расположены вдоль дорожных сетей и перекрестков, что может свидетельствовать о связи этих рисунков с маршрутами паломников, направлявшихся к храму Кауачи, который возвышается над геоглифами в этом регионе.

Ранее исследователи обнаружили изображения загадочных «монстров» на плато Наска.