Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые выяснили, как спасти Землю от опасных астероидов с помощью ядерной бомбы

NatPhys: рентгеновские лучи от ядерного взрыва могут отклонить астероид от Земли

close
Thibaut Roger/University of Bern

Американские физики из Сандийских национальных лабораторий описали неочевидный способ использования ядерных боеголовок для защиты Земли от опасных астероидов. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Physics (NatPhys).

По словам команды, наиболее очевидным методом применения ядерного оружия против астероида кажется прямой удар по несущему угрозу объекту. Однако это может привести к тому, что космическая скала расколется на множество фрагментов, которые обрушатся на планету метеоритным дождем.

Вместо непосредственной бомбардировки исследователи предложили взорвать ядерную боеголовку на расстоянии около двух километров от астероида, обрушив на него мощное рентгеновского излучения.

Рентгеновский импульс способен испарить часть астероида, изменив его траекторию и отклонить объект от Земли.

В новом исследовании ученые использовали один из мощнейших лабораторных источников радиации в мире под названием Z Machine. Установку используют для генерации электрических импульсов и рентгеновских лучей для изучения свойств материалов под воздействием экстремального давления и температур.

Физики имитировали рентгеновский импульс от ядерного взрыва, сгенерировав облако плазмы, сжав аргоновый газ с помощью магнитных полей.

Ученые разместили в вакууме пару кварцевых мишеней шириной 12 миллиметров каждая.

Рентгеновские импульсы генерировали струи пара от каждой цели и разгоняли их до скорости около 250 км/ч, что соответствовало вычислительным прогнозам.

Масштабируя результаты до астероида диаметром четыре километра и взрыва ядерной бомбы мощностью в мегатонну в двух километрах от его поверхности, исследователи предположили, что полученный толчок может отклонить опасные астероиды от Земли.

Ранее ученые допустили столкновение Земли и гигантского астероида Апофис в 2029 году.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами