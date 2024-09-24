Ученые выяснили, как спасти Землю от опасных астероидов с помощью ядерной бомбы

Американские физики из Сандийских национальных лабораторий описали неочевидный способ использования ядерных боеголовок для защиты Земли от опасных астероидов. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Physics (NatPhys).

По словам команды, наиболее очевидным методом применения ядерного оружия против астероида кажется прямой удар по несущему угрозу объекту. Однако это может привести к тому, что космическая скала расколется на множество фрагментов, которые обрушатся на планету метеоритным дождем.

Вместо непосредственной бомбардировки исследователи предложили взорвать ядерную боеголовку на расстоянии около двух километров от астероида, обрушив на него мощное рентгеновского излучения.

Рентгеновский импульс способен испарить часть астероида, изменив его траекторию и отклонить объект от Земли.

В новом исследовании ученые использовали один из мощнейших лабораторных источников радиации в мире под названием Z Machine. Установку используют для генерации электрических импульсов и рентгеновских лучей для изучения свойств материалов под воздействием экстремального давления и температур.

Физики имитировали рентгеновский импульс от ядерного взрыва, сгенерировав облако плазмы, сжав аргоновый газ с помощью магнитных полей.

Ученые разместили в вакууме пару кварцевых мишеней шириной 12 миллиметров каждая.

Рентгеновские импульсы генерировали струи пара от каждой цели и разгоняли их до скорости около 250 км/ч, что соответствовало вычислительным прогнозам.

Масштабируя результаты до астероида диаметром четыре километра и взрыва ядерной бомбы мощностью в мегатонну в двух километрах от его поверхности, исследователи предположили, что полученный толчок может отклонить опасные астероиды от Земли.

Ранее ученые допустили столкновение Земли и гигантского астероида Апофис в 2029 году.