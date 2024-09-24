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Микрофлора кишечника отца влияет на здоровье потомства, выяснили ученые

ВВI: нарушения микроформ кишечника ведут к негативным изменениям в сперме

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Shutterstock

Ученые Института неврологии и психического здоровья имени Флори (Австралия) установили, что истощение кишечной микробиоты мышей-самцов было связано с изменениями в их сперме, которые негативно влияли на здоровье их потомства. Результаты исследования опубликованы в журнале Brain, Behavior, and Immunity.

Микробиом кишечника — это комплекс населяющих его микроорганизмов, участвующих в пищеварении и синтезе необходимых для человека веществ. Его нормальное функционирование имеет огромное значение не только для работы органов ЖКТ, но и для иммунной,  эндокринной и нервной систем.

Чтобы выяснить, как нарушение микробного баланса влияет на фертильность, ученые провели эксперимент на грызунах. Самцам мышей перорально давали антибиотики, чтобы истощить их кишечную микробиоту. Это привело к эпигенетическим изменениям в сперме и спровоцировало проблемы со здоровьем у потомства.

В частности, ученые обнаружили, что у мышат мужского и женского пола была снижена масса тела и сокращена длина кишечника. Самки мышей также демонстрировали тревожное и депрессивное поведение.

Ранее ученые института Флори обнаружили, что на потомство мышей влияют изменения в сперме, вызванные бактериальными инфекциями и вирусоподобными заболеваниями, а также диетой, физическими упражнениями и стрессом. Они подчеркнули, что функция  кишечной микробиоты  человека схожа с мышиной. Это значит, что образ жизни, диета и поведение мужчин до зачатия могут играть важную роль в здоровье их детей.

Ранее ученые раскрыли генетический секрет опасных для жизни холерных бактерий.

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