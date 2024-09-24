Найден новый способ устранения агрессивной опухоли мозга

Ученые из Северо-Западного университета в США установили, что использование собственных В-клеток помогает иммунной системе пациентов с глиобластомой эффективнее бороться с опухолью. Результаты исследования опубликованы в Journal of Clinical Investigation (JСI).

Глиобластома — это опухоль, которая развивается из глиальных клеток нервной ткани головного мозга. Это чрезвычайно агрессивная опухоль, которую относят к четвертой степени злокачественности. По оценкам ученых, пятилетняя выживаемость пациентов с этим заболеванием составляет всего 6,9%.

Хотя глиобластома трудно поддается лечению, предыдущие научные работы показали перспективность нового типа терапии, основанной на использовании В-клеток иммунной системы для нацеливания на опухоли.

Ученые Северо-Западного университета решили продолжить исследования в этой области. Они сосредоточились на CD8-Т — специализированном типе защитных иммунных В-клеток, приспособленных для борьбы со специфическими патогенами.

Исследователи протестировали эффективность основанных на CD8-Т В-клеточных вакцин (BVax) и антител, которые они вырабатывают, для борьбы с глиобластомой у лабораторных мышей. Результатом стало ингибирование роста глиобластомы. По словам ученых, новый метод В-клеточной терапии не только активирует уничтожающие опухоль CD8 Т-клетки, но и помогает проникать в опухоль, в дальнейшем продолжая вырабатывать терапевтические антитела внутри.

Сейчас научный коллектив работает над запуском клинического испытания, в ходе которого будет оценена эффективность новой вакцины на добровольцах. Исследователи отметили, что в перспективе, В-клеточные вакцины могут быть полезны при других типах рака.

Ранее ученые нашли антидепрессант, подавляющий рост опухоли мозга.