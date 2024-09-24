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Врач перечислила главные полезные свойства киноа

MedicalXpress: киноа насыщает организм как белком, так и клетчаткой

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Global Look Press

Зерновая культура под названием киноа содержит множество витаминов группы В. Кроме того, эта крупа может одновременно обогатить рацион белком и клетчаткой. Об этом изданию MedicalXpress рассказала доктор Майя Вадивелу, диетолог из Университета Род-Айленда (США).

По словам диетолога, люди должны стремиться к рациону, богатому разнообразными фруктами и овощами, цельными злаками, полезными маслами и белками растительного происхождения. При этом стоит избегать сладких напитков и большинства продуктов промышленной обработки.

Вадивелу отметила, что употребление киноа помогает сделать питание более сбалансированным. Блюда из этой крупы содержат как растительный белок, выступающий главным строительным компонентом организма, так и клетчатку — пищевые волокна, важные для здоровья кишечника.

Кроме того, киноа является источником всех девяти незаменимых аминокислот, необходимых организму для функционирования. Этот продукт также содержит несколько витаминов группы В, которые играют ключевую роль в обмене веществ и работе нервной системы.

Ранее врач назвала полезные продукты для людей старше 60 лет.

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