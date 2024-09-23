Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России научились отбеливать бумагу химическими отходами

В ПНИПУ создали технологию производства бумаги с помощью шахтных вод

close
«Газета.Ru»

Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) разработали метод применения химических отходов в бумажной промышленности. Метод позволит снизить загрязнение окружающей среды и удешевить выпуск бумаги, сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе научного учреждения.

Один из известных и наиболее эффективных материалов для этого процесса содержит смесь карбоната кальция (улучшает печатные свойства) и карбоната лития (повышает жесткость и устойчивость к механическим воздействиям).

Однако получить карбонат лития отдельно сложно, дорого и экологически невыгодно. Гидроксид лития, из которого он изымается, – вещество 2-й группы опасности, наносящее вред окружающей среде. Кроме того, карбонаты кальция и лития не взаимодействуют между собой химически, поэтому снижается «прилипание» веществ друг к другу, страдает прочность бумаги.

В Пермском Политехе использовали суспензию с использованием смеси, полученной из кислотных шахтных вод. Этот материал улучшает характеристики бумажной массы.

Шахтные воды обрабатываются гидроксидом кальция кислотности и показателя щелочности 13–14. После этого жидкость освобождается от тяжелых металлов и насыщается углекислым газом, что снижает кислотно-щелочной показатель среды до 9–10. В результате образуется водная суспензия из смеси карбоната кальция и карбоната лития – именно то, что требуется для производства бумаги.

По словам специалистов, такая процедура позволяет сохранить белизну бумажных листов.

Ранее российские ученые усовершенствовали сплавы для авиации и космоса.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами