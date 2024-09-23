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Ученые открыли новый вид клеток, способный усиливать регенерацию тканей

NatComms: обнаружены клетки, заживляющие раны при диабете за несколько дней

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Австралийские ученые из Университета Аделаиды открыли совершенно новый тип клеток, способный улучшить восстановление и образование тканей организма. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Communications (NatComms).

Обнаруженные элементы назвали клетками-предшественниками EndoMac. Оказалось, что они могут трансформироваться в два других типа клеток: эндотелиальные (образующие кровеносные сосуды) и макрофаги — иммунные частицы, отвечающие за восстановление и защиту организма.

Теоретически существование клеток с похожими функциями предполагалось более века назад, однако до недавнего времени их не могли найти. Команда установила, что EndoMac содержатся во внешнем слое аорты у взрослых мышей.

По словам исследователей, клетки-предшественники активизируются при травмах или нарушениях кровообращения. Они быстро расширяются, способствуя заживлению. Их можно использовать для регенерации тканей при таких болезнях как диабет.

Как показали эксперименты на мышах, при помещении в хронические диабетические язвы клетки затягивали их всего за несколько дней.

Ученые считают, что их открытие может стать прорывом в лечении незаживающих ран.

Ранее исследователи создали гидрогелевые повязки для лечения диабетических поражений кожи.

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