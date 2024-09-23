Ученые выяснили, что тревожность обусловлена генетически

Ученые из Йельского университета выявили более 100 генов, связанных с предрасположенностью к различным уровням тревоги. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Genetics.

Ученые проанализировали генетическую информацию и другие молекулярные особенности, влияющие на вероятность развития тревожного расстройства, у пяти групп добровольцев. Они выявили более сотни генов, влияющих на различные функции мозга и определяющих индивидуальный генетический риск.

Исследователи также обнаружили, что некоторые гены, ответственные за тревогу, могут быть связаны с другими психическими заболеваниями, такими как депрессия, шизофрения и биполярное расстройство.

Ученые добавили, что тревога и физическое здоровье часто связаны между собой. Оказалось, что генетическая предрасположенность к тревоге может влиять и на непсихиатрические заболевания. Особенно ярко такая связь проявляется на примере желудочно-кишечных расстройств и болевых синдромов.

По словам исследователей, их открытие может поспособствовать разработке более эффективного лечения для людей с высоким генетическим риском тревожности. Авторы научной работы отметили, что создание новых методов терапии поможет устранить вредные последствия тревоги, снижающие качество жизни.

Ранее ученые нашли у женщин врожденную уязвимость к серьезному психическому расстройству.