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Мужчин и женщин с алкоголизмом следует лечить по-разному, выяснили ученые

ECNP: половые гормоны играют роль в формировании алкогольной зависимости

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Frank Roder/ Global Look Press

Ученые из клиники Майо в Миннесоте (США) и Уппсальского университета (Швеция) обнаружили, что гормональные и биохимические факторы имеют большое значение в формировании алкогольной зависимости. Это значит, что мужчинам и женщинам с этим расстройством подходят разные методы терапии. Результаты исследования представлены на конгрессе Европейского колледжа нейропсихофармакологии (ECNP) в Милане.

Ученые проанализировали гормональные и белковые маркеры у 268 мужчин и 132 женщин с алкогольной зависимостью. Они соотнесли результаты анализов с показателями психологического ущерба — депрессивным настроением, тревожностью, тягой к алкоголю, фактическим потреблением спиртного и результатами лечения в первые три месяца.

Исследователи оценили уровни половых гормонов (тестостерона, эстрогенов, прогестерона) и белков, влияющих на  репродуктивную функцию (фолликулостимулирующий гормон и лютеинизирующий гормон) в крови участников. Также был проведен анализ концентрации в организме  альбумина и глобулина, связывающих половые гормоны.

У мужчин с алкогольным расстройством, депрессией и повышенной тягой к алкоголю были снижены уровни гормонов тестостерона, эстрона, эстрадиола и белка глобулина. У женщин таких изменений не выявили. Ученые также установили, что у женщин с более высоким уровнем тестостерона, глобулина и альбумина вероятность рецидива в первые три месяца лечения выше, чем у тех, у кого уровень этих биохимических маркеров ниже. У мужчин, напротив, таких ассоциаций не наблюдалось.

По словам исследователей, гормоны и белки влияют на  поведение человека. Существует связь между их уровнем и  поведением при алкогольном расстройстве, но пока невозможно установить, какие изменения выступают первопричиной, а какие — следствием. По этой причине лечение алкоголизма требует индивидуального подхода: методы, которые помогают мужчинам, могут быть неэффективны для  женщин.

Особенно важно изучить, как гормональные изменения у женщин во время менструального цикла и менопаузы могут повлиять на биохимию алкоголизма и изменить подход к лечению.

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