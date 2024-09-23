Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Пожилые люди чаще идут на необдуманные траты, выяснили ученые

CommsPsy: пожилые люди легче поддаются импульсивным финансовым решениям

close
Павел Лисицын/РИА Новости

Британские ученые из Бирмингемского и Оксфордского университетов узнали, что пожилые люди более склонны принимать импульсивные финансовые решения по сравнению с молодыми людьми. Исследование опубликовано в научном журнале Communications Psychology (CommsPsy).

Выводы основаны на изучении поведения двух групп разного возраста: от 18 до 36 лет и от 60 до 80 лет. Участников тщательно отобрали по полу, уровню интеллекта и образования.

Все добровольцы выполнили задание, где им нужно было выбрать один двух вариантов: импульсивный и более обдуманный. В первом люди сразу получали некоторое количество денег, а во втором — большую денежную сумму, но через некоторое время.

Поскольку одно из этих решений будет реализовано как бонусная выплата в конце эксперимента, участники знали, что их выбор имел реальные последствия, мотивируя их раскрыть свои истинные финансовые предпочтения.

Результаты показали, что пожилые люди более восприимчивы к социальному влиянию. Увидев кого-то, кто быстро принимает финансовые решения, они склонны действовать таким же образом.

Напротив, молодые люди оказались устойчивее к внешнему воздействию и склонны придерживаться первоначальных стратегий.

Исследователи также измерили эмоциональные переживания людей. Среди пожилых людей те, кто сообщал о повышенном уровне аффективной эмпатии (т. е. большей способности чувствовать эмоции других), были сильнее подвержены импульсивному поведению.

Ученые отметили, что в эпоху быстрого распространения информации необходимо понимать социальные стимулы, влияющие на финансовое поведение людей.

Ранее исследователи назвали группы людей, которые чаще всего становятся жертвами мошенников.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами