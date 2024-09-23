Ученые раскрыли невидимую структуру Вселенной в небывалом масштабе

Международная группа астрономов подвела итоги радионаблюдений с помощью радиотелескопа MeerKAT, расположенного в ЮАР. Ученые получили данные о почти миллионе космических источников радиоизлучения в крупнейшем на сегодня масштабе, что позволило им оценить невидимую структуру Вселенной. Исследование опубликовано на портале нерецензированных научных материалов arXiv.

Команда сосредоточилась на изучении так называемого космического радиодиполя — эффекта, создаваемого движением Солнечной системы при вращении вокруг центра галактики Млечный Путь, а также при взаимодействии Млечного Пути с другими галактиками. Этот эффект заставляет радиоисточники казаться более многочисленными в направлении движения Солнечной системы.

Величина космического радиодиполя должна быть напрямую связана со скоростью полета Солнечной системы сквозь космос. Однако предыдущие изыскания показали, что этот эффект проявляется намного сильнее.

Как показали результаты новых измерений, предыдущие представления о космическом радиодиполе оказались верными, а расхождения были вызваны особенностями проводившихся исследований.

Ранее астрономы нанесли более 1 млн черных дыр на крупнейшую карту Вселенной.