Названы причины судорог в мышцах ног

Внезапные непроизвольные болезненные сокращения отдельных мышц или мышечных групп длительностью от нескольких секунд до нескольких минут часто провоцируются пятью физиологическими причинами. В их числе переохлаждение, обезвоживание организма, избыток поваренной соли, интенсивные физические нагрузки или период низкой двигательной активности. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-невролог сети «Клиника Фомина» Нина Коптенко.

«Чаще всего такие судороги возникают ночью и могут нарушать сон, как правило, вовлекают мышцы ног, часто икроножные и мелкие мышцы стопы. Также иногда непосредственно перед или сразу после судороги могут наблюдаться фасцикуляции (мелкие подергивания в вовлеченных мышцах)», — рассказала врач.

Тем не менее судороги могут являться симптомом целого ряда заболеваний. Например, варикозного расширения, поперечного плоскостопия, косолапости и других аномалии костей, а также судороги икроножных мышц могут быть следствием гипотиреоза.

«Если судороги единичные, и они не приносят значимого дискомфорта или нарушения качества жизни, то беспокоится не стоит. Основными рекомендациями для снижения появления судорог в мышцах являются достаточное употребление воды, умеренные физические нагрузки и пассивное растяжение и массаж икроножных мышц для профилактики ночных судорог», — заключила врач.

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