Ученые узнали, что происходит в мозге в момент смерти

Ученые из Тартуского университета в Эстонии обнаружили, что мозг человека проявляет значительную активность даже после остановки сердца. Об этом сообщает издание LADbible.

Ученые неожиданно получили редкую возможность изучить мозговую активность в момент смерти. Во время запланированного обследования 87-летнего пациента, страдающего эпилепсией, у него произошел сердечный приступ. Исследователи продолжили фиксировать электроэнцефалограмму — делать запись электрической активности мозга — и заметили, что орган продолжает демонстрировать ее даже после остановки сердца.

Особое внимание ученых привлекло то, что волновые паттерны в момент смерти напоминали те, что наблюдаются во время сновидений, воспоминаний и медитации. Это открытие может пролить свет на феномен жизни, «пролетевшей перед глазами», о котором рассказывают люди, пережившие клиническую смерть.

Нейрохирург Аджмал Земмар, который возглавлял научную работу, выдвинул гипотезу о том, что в последние мгновения жизни мозг может воспроизводить самые важные воспоминания. Однако ученые отмечают, что для более точных выводов необходимо провести дополнительные исследования.

Ранее ученые выяснили, в каких участках мозга «зарождается» депрессия у беременных.