Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые узнали, что происходит в мозге в момент смерти

LADbible: в момент смерти в мозге идет активная работа

close
Jo Panuwat D/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Тартуского университета в Эстонии обнаружили, что мозг человека проявляет значительную активность даже после остановки сердца. Об этом сообщает издание LADbible.

Ученые неожиданно получили редкую возможность изучить мозговую активность в момент смерти. Во время запланированного обследования 87-летнего пациента, страдающего эпилепсией, у него произошел сердечный приступ. Исследователи продолжили фиксировать электроэнцефалограмму — делать запись электрической активности мозга — и заметили, что орган продолжает демонстрировать ее даже после остановки сердца.

Особое внимание ученых привлекло то, что волновые паттерны в момент смерти напоминали те, что наблюдаются во время сновидений, воспоминаний и медитации. Это открытие может пролить свет на феномен жизни, «пролетевшей перед глазами», о котором рассказывают люди, пережившие клиническую смерть.

Нейрохирург Аджмал Земмар, который возглавлял научную работу, выдвинул гипотезу о том, что в последние мгновения жизни мозг может воспроизводить самые важные воспоминания. Однако ученые отмечают, что для более точных выводов необходимо провести дополнительные исследования.

Ранее ученые выяснили, в каких участках мозга «зарождается» депрессия у беременных.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами