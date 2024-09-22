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Врач назвала витамины, дефицит которых может повысить риск депрессии

Терапевт Омарова: дефицит фолиевой кислоты может повысить риск депрессии

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Krakenimages.com/Shutterstock/FOTODOM

Дефицит витаминов В9 и В12 связан с повышенным риском депрессии. Об этом «Подмосковью сегодня» рассказала врач-терапевт Видновской клинической больницы Зумруд Омарова.

Множество исследований показали, что дефицит витаминов В9 (фолиевая кислота) и В12 повышает риск депрессии и тревожности. При этом пациенты хуже реагируют на терапию антидепрессантами и транквилизаторами.

«Кроме того, у народов, у которых уровень фолиевой кислоты в организме выше, реже встречается депрессия. Поэтому нужно учитывать эту причину в первую очередь», — отметила врач.

До этого врач рассказала, что нарушение баланса кишечных микробов может уменьшить выработку серотонина в кишечника и повысить риск депрессии. Чтобы избежать этого, важно в каждый прием пищи включать белки, растительные жиры, медленные углеводы, клетчатку.

Ранее врач рассказала, какие продукты приводят к раку кишечника.

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