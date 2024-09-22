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Соевое молоко помогает улучшить здоровье сердца, выяснили ученые

Daily Mail: замена коровьего молока на соевое может снизить риск болезней сердца

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Использование соевого молока вместо коровьего может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом сообщает Daily Mail.

Ученые из Университета Торонто проанализировали данные 17 предыдущих испытаний с участием более 500 человек. Средняя продолжительность каждого испытания составляла четыре недели, и участники пили в среднем 500 мл растительного или коровьего молока.

Во всех исследованиях замена коровьего молока соевым молоком была связана со снижением уровней холестерина, артериального давления и маркеров воспаления. Все это приводит к снижению сердечно-сосудистого риска, показали предыдущие исследования.

Другие работы показали, что соевое и гороховое молоко ближе других растительных напитков к коровьему молоку по содержанию питательных веществ. Однако важно выбирать напитки, не содержащие сахара и эмульгаторов, подчеркнули ученые.

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