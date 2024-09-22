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Российские школьники завоевали золото на международной олимпиаде по астрономии

Сборная России победила на международной астрономической олимпиаде

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Российские школьники завоевали шесть золотых медалей на Открытой международной астрономической олимпиаде, которая состоялась на федеральной территории «Сириус» 15–22 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе правительства РФ.

В пресс-службе отметили, что в этом году Россия в третий раз выступила в роли организатора олимпиады. В ней приняли участие представители 20 государств, среди которых Катар, Эфиопия, Белоруссия, Болгария и Перу.

По итогам соревнования все участники сборной России завоевали золотые медали. Страну на олимпиаде представляли шестеро школьников из Москвы и Московской области.

В августе сборная России заняла первое место на международной олимпиаде по искусственному интеллекту среди учащихся старших классов. Соревнование проходило с 9 по 14 августа в Болгарии. В нем участвовали старшеклассники из 39 стран мира.

Олимпиады для школьников — это интеллектуальные соревнования, которые не только позволяют продемонстрировать свои знания, но и дают различные бонусы и льготы при поступлении в вуз. Какими бывают школьные олимпиады, зачем они проводятся и сколько баллов прибавляют к ЕГЭ — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Минпросвещения прокомментировали запрет флага РФ на олимпиадах школьников.

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