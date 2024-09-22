Российские школьники завоевали золото на международной олимпиаде по астрономии

Российские школьники завоевали шесть золотых медалей на Открытой международной астрономической олимпиаде, которая состоялась на федеральной территории «Сириус» 15–22 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе правительства РФ.

В пресс-службе отметили, что в этом году Россия в третий раз выступила в роли организатора олимпиады. В ней приняли участие представители 20 государств, среди которых Катар, Эфиопия, Белоруссия, Болгария и Перу.

По итогам соревнования все участники сборной России завоевали золотые медали. Страну на олимпиаде представляли шестеро школьников из Москвы и Московской области.

В августе сборная России заняла первое место на международной олимпиаде по искусственному интеллекту среди учащихся старших классов. Соревнование проходило с 9 по 14 августа в Болгарии. В нем участвовали старшеклассники из 39 стран мира.

Олимпиады для школьников — это интеллектуальные соревнования, которые не только позволяют продемонстрировать свои знания, но и дают различные бонусы и льготы при поступлении в вуз. Какими бывают школьные олимпиады, зачем они проводятся и сколько баллов прибавляют к ЕГЭ — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Минпросвещения прокомментировали запрет флага РФ на олимпиадах школьников.