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Врач назвал опасное заболевание, которым страдает половина россиян

Врач Белоусов: ГЭРБ встречается у 46% россиян и приводит к раку желудка

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Shutterstock/Rajitha Ruwantha

Изжога и отрыжка могут быть признаками гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ), которой страдают до 46% россиян. Без лечения она может привести к развитию рака. Об этом «Известиям» рассказал гастроэнтеролог Евгений Белоусов.

«ГЭРБ возникает, когда содержимое из желудка регулярно забрасывается в пищевод и приводит к воспалению слизистой. Особенно часто это наблюдается у людей с избыточным весом, тех, кто злоупотребляет алкоголем, курит и переедает», — сообщил Белоусов.

Также ГЭРБ может быть связана с высокой физической нагрузкой или операциями на желудочно-кишечном тракте. При отсутствии лечения ГЭРБ может привести к кровотечениям, язвам, сужению пищевода и предраковому состоянию, пищеводу Баррета.

До этого онколог Пащенко рассказала, что потеря веса и кислая отрыжка могут указывать на рак желудка. Обнаружение на ранних стадиях с последующим оперативным лечением приводит к полному излечению, подчеркнула врач. Риск этого вида рака повышают курение, нерегулярное питание, преобладание в пище животных жиров, соли, большого количества пряностей, пережаренных продуктов, переедание, плохое пережевывание пищи.

Ранее врач рассказала, какие продукты приводят к раку кишечника.

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