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Названы симптомы злокачественного рака крови

Врач Иванов: миелома вызывает мучительные боли из-за разрушения костей

Злокачественная болезнь миелома вызывает мучительные боли из-за разрушения костной ткани, анемию, спутанность сознания и одышку. Об этом «Известиям» рассказал врач Роман Иванов.

Миелома — это злокачественное заболевание крови, при котором мутируют плазматические иммунные клетки, отвечающие за защиту организма от вирусов и бактерий. Они начинают активно делиться, выделяя в кровь М-протеины. Эти молекулы препятствуют нормальному кроветворению, нарушают работу иммунной системы и со временем приводят к разрушению костей. Также у больных миеломой возникают анемия и почечная недостаточность.

На ранних стадиях болезнь может протекать бессимптомно. По мере прогрессирования болезни разрушающиеся кости начинают сдавливать нервные волокна. Это вызывает мучительную боль, слабость и онемение мышц. Также повышается густота крови, что приводит к спутанности сознания, трудностям с речью, одышке, носовым кровотечениям.

Точные причины миеломы неизвестны, но она может развиваться после вирусных инфекций, на фоне аутоиммунных заболеваний. Также риск повышают определенные мутации и ожирение. Пик заболеваемости приходится на людей старше 70 лет, и мужчины болеют чаще женщин.

Ранее врач рассказала о факторах риска инфекции почек.

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