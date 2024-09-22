Объятия солдатских императоров Рима можно увидеть на выставке в Турции

Самый древний и редкий пример сцены объятий римских императоров выставили в турецком Музее археологии Коджаэли. Об этом сообщает Arkeonews.

Скульптура-рельеф, изображающая объятия римских императоров Диоклетиана (слева) и Максимиана (справа), была найдена в 2001 году. Раскопки провели после землетрясения в 1999 году.

На скульптуре императоры обнимают друг друга после спуска с колесницы во время церемонии входа в города. Короткие волосы и бороды, а также богатые одежды подчеркивают, что правители принадлежат к солдатским императорам Рима.

Их объятия — символ новой системы управления Римской империей. Император Диоклетиан ввел систему тетрархии, при которой страной управляли две двойки императоров. Скульптура может быть самым древним примером изображения сцены прославления тетрархии. Эта находка позволила ученым больше узнать об обычаях Древнего Рима.

Ранее студенты нашли на раскопках записку археолога, опередившего их на 200 лет.