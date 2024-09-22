Растения и микробы могут процветать под лучами оранжевых карликов, выяснили ученые

Немецкие астробиологи из Технического университета Берлина доказали, что на вращающихся вокруг звезд K-класса планетах может существовать растительная и микробная жизнь, похожая на земную. Исследование опубликовано в научном издании International Journal of Astrobiology (IJA).

Звезды K-класса, или оранжевые карлики — переходный тип светил между красными (М) и желтыми (G) карликами. К последней категории относится наше Солнце. Оранжевые карлики обычно имеют от 50% до 80% солнечной массы и встречаются примерно вдвое чаще звезд G-класса.

По словам астрономов, оранжевые карлики представляют большой интерес для поиска обитаемых миров, поскольку они остаются стабильными в семь раз дольше звезд солнечного типа, и могут светить до 70 млрд лет. Кроме того, на них обычно не случается мощных вспышек, как на красных карликах.

В новом эксперименте ученые смоделировали в лаборатории свет звезды К-класса и вырастили под ним два фотосинтезирующих организма: кресс-салат и цианобактерию.

Кресс-салат представляет собой обычную съедобную зелень, тогда как цианобактерия Chroococcidiopsis — это экстремофил, известный тем, что может находиться в состоянии покоя в течение 13 млн лет и оставаться жизнеспособным.

Через неделю исследователи осмотрели организмы и выяснили, что кресс-салат рос под излучением оранжевого карлика даже лучше, чем под солнечными лучами. Растение развивалось быстрее, его стебли удлинились, а площадь листьев увеличилась относительно кустов, находившихся в стандартных земных условиях.

Похожее поведение продемонстрировали и цианобактерии, показав чуть более высокую интегрированную плотность по сравнению с солнечным образцом.

По словам исследователей, их открытие может ускорить поиск обитаемых миров в космосе.

Ранее ученые разработали методику обнаружения растений на других планетах.