Ученые выяснили, как экзопланеты скрывают свои атмосферы

Американские астрономы из Чикагского университета выяснили, что в космосе может быть больше экзопланет с атмосферой, чем считалось раньше. Однако их воздушные оболочки бывает трудно обнаружить с помощью астрономических наблюдений. Исследование опубликовано на портале нерецензированных научных материалов arXiv.

Большинство открытых экзопланет вращаются вокруг красных карликов — самого распространенного (75%) типа звезд в нашей галактике Млечный Путь. Это означает, что большинство пригодных для жизни миров будут вращаться вокруг этих светил.

Поскольку красные карлики — относительно холодные звезды, обитаемые планеты должны находиться на близких к ним орбитах. Это значит, что вращение таких планет будет заблокировано приливными силами, из-за чего там не будет смены времени суток.

Когда планета приливно захвачена, одна ее сторона всегда обращена к своей звезде, а другая сторона вечно находится во тьме.

Несмотря на это, подобные миры могут быть пригодны для жизни за счет плотной атмосферы. В таких условиях тепло будет перемещаться между дневной и ночной сторонами, выравнивая среднюю температуру.

В новом исследовании ученые выяснили, что в темном полушарии планет в приливном захвате скапливаются облака из-за разницы температур. Их верхний слой будет довольно холодным по сравнению с малооблачным светлым полушарием.

Оказалось, что разница в температурах между дневной и ночной сторонами таких планет примерно соответствует температурному перепаду на мирах без атмосферы.

Астрономы отметили, что такая простая закономерность может обмануть специалистов, использующих космический телескоп «Джеймс Уэбб» и другие современные инструменты наблюдения за космосом.

Ранее ученые выяснили, как долго Земля останется пригодной для жизни.