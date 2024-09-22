Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые выяснили, как экзопланеты скрывают свои атмосферы

arXiv: близкие к звездам экзопланеты с атмосферами могут казаться безвоздушными

close
Ed Bell for the Simons Foundation

Американские астрономы из Чикагского университета выяснили, что в космосе может быть больше экзопланет с атмосферой, чем считалось раньше. Однако их воздушные оболочки бывает трудно обнаружить с помощью астрономических наблюдений. Исследование опубликовано на портале нерецензированных научных материалов arXiv.

Большинство открытых экзопланет вращаются вокруг красных карликов — самого распространенного (75%) типа звезд в нашей галактике Млечный Путь. Это означает, что большинство пригодных для жизни миров будут вращаться вокруг этих светил.

Поскольку красные карлики — относительно холодные звезды, обитаемые планеты должны находиться на близких к ним орбитах. Это значит, что вращение таких планет будет заблокировано приливными силами, из-за чего там не будет смены времени суток.

Когда планета приливно захвачена, одна ее сторона всегда обращена к своей звезде, а другая сторона вечно находится во тьме.

Несмотря на это, подобные миры могут быть пригодны для жизни за счет плотной атмосферы. В таких условиях тепло будет перемещаться между дневной и ночной сторонами, выравнивая среднюю температуру.

В новом исследовании ученые выяснили, что в темном полушарии планет в приливном захвате скапливаются облака из-за разницы температур. Их верхний слой будет довольно холодным по сравнению с малооблачным светлым полушарием.

Оказалось, что разница в температурах между дневной и ночной сторонами таких планет примерно соответствует температурному перепаду на мирах без атмосферы.

Астрономы отметили, что такая простая закономерность может обмануть специалистов, использующих космический телескоп «Джеймс Уэбб» и другие современные инструменты наблюдения за космосом.

Ранее ученые выяснили, как долго Земля останется пригодной для жизни.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами