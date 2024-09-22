Ученые раскрыли, что песок Сахары оказался источником жизни в океане

Ученые Университета штата Флорида и Калифорнийского университета в Риверсайде установили, что песок пустыни Сахары, который переносится ветром, является источником минеральных веществ для создания океанической жизни в Атлантике. Результаты исследования специалистов опубликованы в журнале Frontiers in Marine Science.

По данным исследования, железо, связанное с песчинками и частицами почвы Сахары, извлекается организмами, когда оно транспортируется на большие расстояния. Затем железо становится более растворимым и пригодным для использования фитопланктоном.

Чтобы доказать свою теорию, ученые использовали керны, которые были извлечены со дна Атлантического океана. Исследователи проанализировали верхние 60-200 метров отложений. Они накапливались в течение последних 120 тысяч лет.

В ходе исследования полученных материалов, были определены доли железа, находящиеся в формах карбоната этого элемента, а также гематита и других минералов, которые образуются из более биореактивных форм на морском дне.

В результате ученые подтвердили, что с увеличением расстояния от Африки железо становится более биореактивным. Это свидетельствует о том, что железо активно поглощается фитопланктоном до того, как осесть на дно.

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