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Врач рассказал, кому нельзя принимать контрастный душ

Кардиолог Конев: контрастный душ нельзя принимать при любых болезнях сердца

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Контрастный душ опасен для жизни людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Об этом Общественной службе новостей рассказал доктор медицинских наук, профессор кафедры геронтологии и гериатрии ФПДО МГМСУ кардиолог Юрий Конев.

Контрастный душ нельзя принимать людям с любыми нарушениями сердечно-сосудистой системы. Контрастное термическое воздействие повышает риск сосудистых катастроф — инфаркта и инсульта. Пожилым и людям с заболеваниями сердца нужно избегать контрастного душа и горячих ванн, подчеркнул врач.

До этого врач предупредил, что погружение в холодную воду может привести к остановке сердца и утоплению. Это происходит во время купаний в проруби, а также при плавании весной и осенью, когда разница между температурой воздуха и воды значительная. Но на самом деле такой вид утопления может произойти и в домашней ванне, отметил эксперт.

Ранее врач назвала заболевания, которые приводят к низкому давлению.

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