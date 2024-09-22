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Врач назвал ягоды, способствующие образованию тромбов

Кардиолог Серебрянский: клюква может способствовать образованию тромбов

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Depositphotos

Злоупотребление некоторыми растительными продуктами может повысить риск образования тромбов. Об этом «Вечерней Москве» рассказал врач-кардиолог Юрий Серебрянский.

Риск образования тромбов повышает аскорбиновая кислота, которой богаты черноплодная рябина и смородина. Из-за высокого содержания железа тромбозу способствуют яблоки. Также людям с повышенной свертываемостью крови не стоит злоупотреблять репой, клюквой и крапивой.

Для профилактики тромбообразования можно использовать конский щавель, клевер и ряд зеленых продуктов. Узнать свой риск лучше всего у врача: пациенту могут назначить препараты, которые препятствуют образованию тромбов. Эти сгустки крови опасны для головного мозга, сосудов сердца и ног.

До этого врач рассказала, что препараты статины снижают риск разрыва холестериновой бляшки
.

Ранее врач назвала заболевания, которые приводят к низкому давлению.

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