Ученые: коровья слизь поможет лечить грыжи межпозвонковых дисков

Ученые из Уппсальского университета создали гель на основе коровьей слизи для лечения грыж межпозвонковых дисков. Результаты исследования опубликованы в журнале Advanced Science.

Врачи объяснили, что синтетический муциновый гель на основе коровьей слизи можно наносить во время операционного удаления грыжи. Он останавливает иммунные клетки от атаки на ядро межпозвоночного диска. Благодаря этому смягчается воспаление, и диск заживает лучше. В результате снижается риск дальнейшего повреждения позвоночника.

Традиционно применяемые альгинатные гели не смогли обеспечить такой уровень защиты, заявили авторы исследования.

Грыжи межпозвонковых дисков могут вызывать сильную боль и неврологические расстройства. Многим больным требуется операция, после которой для снятия боли и отеков используются противовоспалительные препараты или инъекции стероидов. Новая работа может уменьшить использование этих препаратов и улучшить долгосрочные исходы операций.

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