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Ученые выяснили, как долго Земля останется пригодной для жизни

arXiv: жизнь на Земле будет процветать в течение следующих 1,86 млрд лет

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Depositphotos

Американские ученые из Чикагского университета узнали время, в течение которого наша планета сохранит условия для существования жизни. Согласно их выводам, до вероятного конца света осталось около 2 млрд лет. Исследование опубликовано на портале нерецензированных научных материалов arXiv.

Обитаемость Земли зависит от Солнца. Как показали предыдущие изыскания, в течение следующего миллиарда лет светимость звезды будет постепенно увеличиваться. Это происходит из-за уплотнения ее ядра по мере преобразования водорода в гелий.

Любое увеличение светимости Солнца может иметь выраженный эффект на Земле. Экологические циклы, такие как циклы углерода, азота и фосфора, поддерживают биосферу планеты. Когда Солнце становится ярче, оно начинает влиять на эти процессы, включая карбонатно-силикатный  цикл, который сдерживает накопление углекислого газа в атмосфере.

Предполагалось, что в течение следующего миллиарда лет Солнце нарушит этот цикл, что приведет к снижению уровня углекислого газа. Поскольку растения зависят от углерода, резкое падение означает, что сложная наземная жизнь прекратит свое существование.

Но, как показали новые расчеты с помощью компьютерного моделирования, уровень углерода в атмосфере Земли останется пригодным для растений в следующие 1,6–1,86 млрд лет.

После этого должен произойти переход к влажному и жаркому парниковому климату из-за нагрева планеты. В конце концов растительность погубит не дефицит углекислого газа, а слишком высокая температура на поверхности.

Но последствия на этом не закончатся. По мере того как верхняя атмосфера Земли будет становиться более насыщенной водяным паром, ультрафиолетовая энергия Солнца начнет расщеплять воду, унося водород в космос. Планета будет необратимо терять запасы воды.

Ученые отметили, что их открытие указывает на более продолжительный период существования биосферы. Это значит, что обитаемых экзопланет во Вселенной должно быть больше, чем предполагалось.

Ранее исследователи выяснили, что у древней Земли могли быть кольца, подобные кольцам Сатурна.

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