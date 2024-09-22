Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые нашли связь между высокой температурой при воспалении и раком

Science: высокая температура тела может быть связана с развитием рака

close
Depositphotos

Высокая температура тела при инфекциях и воспалительных заболеваниях может влиять на один из факторов развития рака. Это показало исследование, опубликованное в журнале Science Immunology.

Ученые вырастили клетки иммунной системы при 39°C. Тепло ускорило обмен веществ клеток Т-хелперов, которые борются с инфекцией. Одновременно ухудшилась работа регуляторных Т-клеток, которые подавляют иммунный ответ. Это было ожидаемо: лихорадка при простуде помогает уничтожать микробы или вирусы и не дает иммунитету «погаснуть».

Но исследователи также сделали неожиданное открытие: подгруппа Т-хелперов Th1 пострадала от тепла. Высокая температура повредила их ДНК, что может повысить развитие рака. Также высокая температура привела к увеличению выработки стимулирующих воспаление молекул. До 25% случаев рака связаны с хроническим воспалением. При этом многие пациенты с воспалительными заболеваниями (например, ревматоидным артритом) страдают от эпизодов повышенной температуры, отметили ученые. О влиянии температуры на разные клетки тела известно мало, и работа может положить начало новому направлению исследований в онкологии.

Ранее ученые выяснили, что нормализация веса при ожирении снижает риски многих видов рака.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами