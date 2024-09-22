Ученые нашли связь между высокой температурой при воспалении и раком

Высокая температура тела при инфекциях и воспалительных заболеваниях может влиять на один из факторов развития рака. Это показало исследование, опубликованное в журнале Science Immunology.

Ученые вырастили клетки иммунной системы при 39°C. Тепло ускорило обмен веществ клеток Т-хелперов, которые борются с инфекцией. Одновременно ухудшилась работа регуляторных Т-клеток, которые подавляют иммунный ответ. Это было ожидаемо: лихорадка при простуде помогает уничтожать микробы или вирусы и не дает иммунитету «погаснуть».

Но исследователи также сделали неожиданное открытие: подгруппа Т-хелперов Th1 пострадала от тепла. Высокая температура повредила их ДНК, что может повысить развитие рака. Также высокая температура привела к увеличению выработки стимулирующих воспаление молекул. До 25% случаев рака связаны с хроническим воспалением. При этом многие пациенты с воспалительными заболеваниями (например, ревматоидным артритом) страдают от эпизодов повышенной температуры, отметили ученые. О влиянии температуры на разные клетки тела известно мало, и работа может положить начало новому направлению исследований в онкологии.

Ранее ученые выяснили, что нормализация веса при ожирении снижает риски многих видов рака.