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Ученые нашли новый фактор риска атеросклероза

JAHA: сильные приливы во время менопаузы повышают риск болезней сердца

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Сильные и продолжительные приливы (эпизоды ощущения жара во время менопаузы) связаны с высоким сердечно-сосудистым риском. Это показало исследование, опубликованное в журнале JAHA.

Ученые проанализировали данные 3000 женщин в возрасте от 50 до 65 лет. 17% сообщили, что испытывали сильные или длительные приливы во время менопаузы. У 40% из них был обнаружен выраженный атеросклероз коронарной артерии. В группе женщин, которые сообщили об отсутствии приливов или о легком дискомфорте, выраженный атеросклероз был лишь у 30%.

Результаты означают, что в сердечных артериях женщин, страдающих от приливов, было больше холестериновых бляшек, чем у сверстниц. Данное состояние значительно повышает риск инфаркта. Открытие подтверждает предыдущее исследование, также показавшее связь между приливами и повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний.

Ранее врач назвала заболевания, которые приводят к пониженному артериальному давлению.

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