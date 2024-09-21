Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Биполярную депрессию связали с нарушением обмена веществ

The Guardian: биполярная депрессия может быть связана с нарушениями метаболизма

close
Krakenimages.com/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Эдинбургского университета установили, что биполярная депрессия связана с нарушениями обмена веществ в организме, а не только с эмоциями и психическим состоянием. Об этом сообщает издание The Guardian.

Биполярная депрессия — это длительное угнетенное состояние, циклично возникающее у пациентов с биполярным расстройством (БАР). Для БАР характерна смена периодов депрессии (подавленности) и мании (приподнятого настроения и возбуждения). При биполярном расстройстве маниакальные приступы происходят реже  депрессивных  и отличаются меньшей продолжительностью.

По словам ученых, биполярную депрессию следует рассматривать как нарушение регуляции энергии в организме, а не просто как эмоциональную проблему. В Эдинбургском университете открылся новый Центр метаболической психиатрии, который будет изучать связи между биполярной депрессией и метаболическими нарушениями, такими как диабет и ожирение, а также влияние нарушений циркадных ритмов на это заболевание.

Исследователи отметили, что системы распределения энергии, метаболизма и реакции на освещенность взаимосвязаны в организме человека. Сбои в работе этих систем могут приводить к биполярной депрессии. Ученые предположили, что это расстройство можно устранить методами терапии, влияющими на физиологические процессы.

Одним из способов такого воздействия выступает коррекция рациона питания. Одним из перспективных направлений исследований является изучение влияния кетогенной (высокожировой) диеты на симптомы биполярной депрессии. Некоторые исследования показали, что активное потребление мяса, яиц, рыбы и орехов в совокупности с отказом от углеводных продуктов (круп, овощей, фруктов, сладкого) стабилизирует психическое состояние.

Ранее ученые нашли антидепрессант, подавляющий рост опухоли мозга.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами