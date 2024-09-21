Биполярную депрессию связали с нарушением обмена веществ

Ученые из Эдинбургского университета установили, что биполярная депрессия связана с нарушениями обмена веществ в организме, а не только с эмоциями и психическим состоянием. Об этом сообщает издание The Guardian.

Биполярная депрессия — это длительное угнетенное состояние, циклично возникающее у пациентов с биполярным расстройством (БАР). Для БАР характерна смена периодов депрессии (подавленности) и мании (приподнятого настроения и возбуждения). При биполярном расстройстве маниакальные приступы происходят реже депрессивных и отличаются меньшей продолжительностью.

По словам ученых, биполярную депрессию следует рассматривать как нарушение регуляции энергии в организме, а не просто как эмоциональную проблему. В Эдинбургском университете открылся новый Центр метаболической психиатрии, который будет изучать связи между биполярной депрессией и метаболическими нарушениями, такими как диабет и ожирение, а также влияние нарушений циркадных ритмов на это заболевание.

Исследователи отметили, что системы распределения энергии, метаболизма и реакции на освещенность взаимосвязаны в организме человека. Сбои в работе этих систем могут приводить к биполярной депрессии. Ученые предположили, что это расстройство можно устранить методами терапии, влияющими на физиологические процессы.

Одним из способов такого воздействия выступает коррекция рациона питания. Одним из перспективных направлений исследований является изучение влияния кетогенной (высокожировой) диеты на симптомы биполярной депрессии. Некоторые исследования показали, что активное потребление мяса, яиц, рыбы и орехов в совокупности с отказом от углеводных продуктов (круп, овощей, фруктов, сладкого) стабилизирует психическое состояние.

Ранее ученые нашли антидепрессант, подавляющий рост опухоли мозга.