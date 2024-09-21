В Германии обнаружили могилу «восставшего мертвеца» XVII века

Немецкие археологи обнаружили необычное захоронение XVII века недалеко от города Кведлинбург в земле Саксония-Анхальт в центральной части Германии. Лежавший там скелет мужчины был придавлен к земле тяжелыми булыжниками. По словам ученых, это было сделано, чтобы помешать покойнику вернуться с того света и отомстить своим обидчикам, сообщает портал Live Science.

Погребение нашли рядом с местом, где преступников казнили через повешение с 1660-х годов до начала XIX века.

Археологи отметили, что страх перед «восставшими мертвецами» возрос в Европе в XVI-XVIII веках. В связи с этим людей, которые ушли из жизни без исповеди или отпущения грехов, клали в землю без гроба, а на грудь водружали большие камни.

На захороненном скелете не нашли никаких следов насилия. Однако ученые объяснили, что мужчину могли повесить или утопить.

На месте раскопок также обнаружили по меньшей мере 16 отдельных могил и две ямы для костей. На некоторых останках обнаружили отметины от ран, причиненных во время пыток или во время четвертования — ужасной формы казни, применявшейся к осужденным за самый тяжелые преступления.

Ранее ученые нашли древнейшее захоронение людей в Малайзии.