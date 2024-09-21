Ученые выяснили причину жутких звуков из глубин Марианской впадины

Американские ученые из Национального управления океанических и атмосферных исследований узнали точную причину странных звуков, впервые обнаруженных в Тихом океане в 2014 году. Исследование опубликовано в научном журнале Frontiers in Marine Science (FMS).

Необычные шумы 10 лет назад зафиксировали в ходе акустического обследования Марианской впадины — самой глубокого в мире океанического желоба, расположенного к югу от Японии. Максимальная глубина впадины достигает почти 11 километров. По словам специалистов, феномен напоминал резкий металлический звон. Явление назвали «биотвангом» (тванг — термин для обозначения вибрирующего звука электрогитары).

В ходе дальнейших изысканий исследователи предположили, что загадочные звуки издают синие или горбатые киты. Однако биотванг не соответствовали ни одному из известных сигналов этих животных.

В новом исследовании ученые выяснили: биотванг издают полосатики Брайда — крупные усатые киты размерами до 14 метров и массой до 25 тонн.

Команда сопоставила возникновение звуков с миграционными путями этого вида с помощью анализа многолетних аудиозаписей, сделанных станциями мониторинга по всему Марианскому архипелагу и его окрестностям.

Ученые использовали искусственный интеллект для преобразования звука в спектрограммы, которые можно было легко отличить от других шумов с помощью алгоритма машинного обучения.

Исследование также показало, что биотванг можно услышать только в северо-западной части Тихого океана, несмотря на то, что киты Брайда бродят по гораздо более обширной территории, что позволяет предположить, что этот звук издает только определенная популяция китов.

Ранее ученые выяснили, что горбатые киты создают и используют орудия лова из пузырей воздуха.