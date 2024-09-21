Во время спокойной ходьбы мозг переходит в режим автопилота, выяснили ученые

Мозг начинает активно контролировать ритм ходьбы только при выраженной рассинхронизации движения ног. В нормальных условиях ходьба происходит почти автоматически. Это показало исследование, опубликованное в журнале Communications Biology.

Ученые проанализировали ходьбу здоровых добровольцев на беговой дорожке. Они выяснили, что мозг начинал активно контролировать их движения лишь после резкого изменения скорости. При этом участники быстро возвращались к автоматическому режиму ходьбы, то есть им не нужно было прикладывать усилия для поддержания нормального ритма движений ног.

Результаты исследования помогут улучшить ходьбу пожилых людей или пострадавших от травм, инсульта или болезни Паркинсона. Математическая модель ходьбы, полученная учеными, может лечь в основу устройств для более естественной походки пациентов с двигательными расстройствами.

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