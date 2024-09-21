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Ученые нашли антидепрессант, подавляющий рост опухоли мозга

Nature: антидепрессант Вортиоксетин может подавлять рост глиобластомы

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Jo Panuwat D/Shutterstock/FOTODOM

Антидепрессант Вортиоксетин может быть полезен при лечении глиобластомы — агрессивной опухоли головного мозга. Лишь половина пациентов остаются в живых через год после обнаружения этой опухоли, сообщают авторы публикации в журнале Nature Medicine.

Разработка препаратов против опухолей мозга ограничена из-за наличия барьера, который не пропускает большинство лечебных молекул. В новой работе ученые протестировали сотни веществ на опухолевой ткани сорока пациентов. Чтобы определить, какие вещества влияют на раковые клетки, исследователи использовали методы визуализации и компьютерный анализ.

Антидепрессант Вортиоксетин показал наибольшую эффективность в подавлении роста опухоли. Это было подтверждено опытами на мышах. Теперь ученые готовятся к клиническим испытаниям с участием людей с глиобластомой.

Вортиоксетин отличается невысокой ценой и доказанной безопасностью. Поскольку он уже одобрен для лечения депрессии, ему не придется проходить сложную процедуру одобрения для лечения рака.

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