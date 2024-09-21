Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые нашли новый фактор риска атеросклероза

JACC: плохая микроциркуляция в сердце приводит к атеросклерозу

close
Shutterstock

Плохое состояние микрососудов сердца ускоряет прогрессирование атеросклероза. Оценка микроциркуляции в сердце здоровых людей поможет предотвратить развитие у них сердечно-сосудистых заболеваний, считают авторы публикации в журнале JACC: Cardiovascular Imaging.

Ученые проанализировали данные МРТ 453 людей среднего возраста без диагностированных сердечно-сосудистых заболеваний. За ними наблюдали в течение трех лет. Прогрессирование атеросклероза происходило быстрее у пациентов с худшей микроциркуляцией в сердце.

Результаты означают, что оценка микрососудов сердца нужна для точного прогноза сердечно-сосудистого риска. Исследование микроциркуляции может позволить раньше принять меры для профилактики заболеваний.

Диабет, метаболический синдром и другие факторы риска атеросклероза (отложения холестериновых бляшек на стенке сосуда) были связаны с худшей микроциркуляцией. Эти состояния часто встречаются у людей с ожирением, поэтому результаты подчеркивают важность здорового образа жизни.

Ранее врач рассказала о первых признаках болезни Паркинсона.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами