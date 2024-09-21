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Ученые призвали начать глобальную борьбу с микропластиком

Science: доказан вред микропластика для окружающей среды

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Unsplash

Международная группа экспертов пришла к выводу, что накопленных научных данных достаточно, чтобы начать общемировую борьбу с загрязнением окружающей среды микропластиком. Об этом авторы публикации сообщают в журнале Science.

Новая статья в Science приурочена к 20-летию исследования, которое впервые ввело термин «микропластик» и было издано в этом же журнале. С тех пор было проведено около семи тысяч исследований микропластика.

Один из первых ученых, начавших изучение микропластика, Ричард Томпсон отметил, что спустя 20 лет исследований накопилось достаточно данных, доказывающих вред этого загрязнителя.

«Это включает в себя физический вред для дикой природы, вред обществам и культурам, а также растущую доказательную базу вреда для здоровья людей», — отметил ученый.

За последние 20 лет количество пластика в океанах увеличилось на 50%. Как только он попадает в природу, его практически невозможно удалить. Микропластик был обнаружен в каждом районе планеты, в пище и напитках, а также в нескольких тканях и органах человеческого тела. Его выбросы составляют 40 мегатонн в год, и могут удвоиться к 2040 году.

Для борьбы с микропластиком нужно понимать, какие политические факторы могут быть эффективны, а потому важно привлечь к проблеме социальные науки, подчеркнули авторы.

Ранее в человеческих пенисах нашли семь видов микропластика.

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