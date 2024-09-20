Ученые развеяли миф об опасности шоколада для кожи

Ученые из Королевского колледжа Лондона развеяли миф о связи между употреблением шоколада и появлением акне. Об этом сообщает издание BBC.

Ранее считалось, что сладости, включая шоколад, могут вызывать высыпания на коже. В 1960-х ученые провели эксперимент, не подтвердивший прямую связь между шоколадом и акне. Однако результаты подверглись критике из-за недостатков методологии. Новое исследование ученых Королевского колледжа Лондона также показало, что шоколад сам по себе не является главной причиной появления прыщей.

Дерматолог из Королевского колледжа Лондона Бейбей Ду-Харпур объяснила, что размер сальных желез, которые производят кожное сало, обусловлен генетически. Также на количество прыщей влияют и внешние факторы. Негативно повлиять на состояние кожи может регулярное неправильное питание — злоупотребление сладкими, жирными и углеводистыми продуктами. Такой рацион способствует повышению уровня сахара в крови и увеличению выработки инсулина, что, в свою очередь, может спровоцировать выработку кожного сала и закупорку пор.

Также провокаторами акне могут выступать продукты с высоким гликемическим индексом (ГИ) — хлеб, выпечка, макароны, кондитерские изделия. Однако, по мнению ученых, шоколад обладает низким или средним гликемическим индексом, поэтому не может считаться провокатором воспалений.

Ранее ученые рассказали, чем грозит недостаток магния в рационе.