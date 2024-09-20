Ученым из России запретят доступ к Большому адронному коллайдеру

Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН), более известная как оператор расположенного в Швейцарии Большого адронного коллайдера (БАК), прекратит сотрудничество с российскими учеными и ограничит им доступ к своим объектам с начала декабря 2024 года. Об этом сообщает научный журнал Nature.

С начала декабря 2024 года несколько сотен специалистов, связанных с Россией, потеряют возможность работать на территории ЦЕРН. Ученые также должны будут отказаться от своих французских и швейцарских видов на жительство. Для продолжения работы в лабораториях организации им придется завершить сотрудничество с российскими институтами и стать сотрудниками иностранных учреждений.

Тем не менее европейская организация по ядерным исследованиям не будет прерывать сотрудничество с учеными из Российского Объединенного института ядерных исследований, которые проводят исследования на коллайдере NICA в городе Дубна Московской области.

Как сообщает Nature, отстранение от работы российских ученых, участвующих в независимых экспериментах на БАК, может негативно сказаться на общей эффективности ЦЕРН и спровоцировать финансовые потери. Журнал отмечает, что взносы российских институтов и фондов составляли около 4,5% бюджета на эксперименты на БАК, и потеря российского вклада в фонд модернизации БАК к 2029 году приведет к утрате ЦЕРН дополнительных $47 млн.

Адронный коллайдер — это ускоритель, разгоняющий частицы высокой энергии почти до скорости света с помощью воздействия электромагнитных полей. Такое название устройство получило потому, что сталкивает (англ. collider — сталкиватель) между собой определенный класс частиц — адроны (участвующие в ядерных взаимодействиях).

Ранее в Финляндия начали тестировать хранилища для ядерных отходов.