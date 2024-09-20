Создан новый анализ крови для диагностики детского диабета

Ученые из Королевского колледжа Лондона установили, что детский сахарный диабет можно обнаружить благодаря анализу крови на липидные (жировые молекулы). Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Medicine.

Исследователи взяли анализ крови у 1300 детей с ожирением для оценки уровня различных липидов — жировых соединений. После этого 200 из них на год включили в датскую программу HOLBAEK по коррекции образа жизни для людей с ожирением.

Ранее ученые считали, что в группу липидов входят хорошие или плохие типы холестерина и триглицериды — наиболее распространенные жиры в человеческом организме. Однако последние исследования показали, что картина сложнее. С помощью масс-спектрометрии (метода идентификации веществ) стало известно, что в организме есть тысячи разных видов липидов, каждый из которых выполняет свою функцию.

В результате участия детей в программе стало ясно, что существуют отдельные липиды с риском развития диабета, инсулинорезистентности и гипертонии. Их концентрация в организме испытуемых менялась даже при незначительном снижении веса. Результаты исследования также опровергли идею о том, что холестерин — основная причина осложнений, связанных с ожирением у детей.

Ученые из Королевского колледжа Лондона подчеркнули, что разработанный ими анализ крови может выявить более широкий спектр липидных молекул. Это поможет оценить риск развития заболеваний и, возможно, предотвратить их.

Ранее ученые назвали новую причину ожирения и диабета.