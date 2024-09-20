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Врач рассказал, как избежать обострения артрита при похолодании

MedX: физические упражнения помогают избежать обострения артрита при похолодании

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Воздействие холода может усугубить артрит. Чтобы предотвратить возникновение боли, необходимо заниматься физическими упражнениями и растяжкой, тепло одеваться, потреблять больше жирных кислот омега-3 и поддерживать здоровый вес. Об этом изданию MedicalXpress (MedX) рассказал доктор Марико Ишимори, временный директор отделения ревматологии медицинского центра Cedars-Sinai в Лос-Анджелесе.

Врач объяснил, что холод сам по себе не может вызывать ревматоидный артрит. Однако холодная погода часто становится провокатором обострения заболевания и появления боли, покраснения и отека. Это происходит из-за того, что синовиальная жидкость, которая предотвращает трение суставных поверхностей и их изнашивание, на холоде становится гуще. Низкие температуры также могут повысить болевую чувствительность человека, замедлить кровообращение и вызвать мышечные спазмы.

Падение атмосферного давления в дополнение к холоду способно привести к растяжению мышц и сухожилий, что может усилить нагрузку на и без того перегруженный сустав.

Чтобы защититься от боли и отека, Ишимори рекомендует надевать шапки, перчатки и шарфы, а также использовать грелки и одеяла, чтобы согреться во время сна. Горячая ванна также помогает успокоить затекшие суставы. Для увеличения подвижности суставов также необходимы тренировки и растяжка. Врач рекомендует уделять упражнениям средней интенсивности не менее 150 минут в неделю.

Правильная диета также способствует уменьшению воспаления, укреплению иммунной системы, костей и связок. Важно уделять пристальное внимание потреблению жирных кислот омега-3 и витамина D. Они содержатся в жирной рыбе, овощах, орехах и оливковом масле.

Доктор добавил, что, чем больше весит человек, тем большее давление оказывается на кости, суставы и ткани. Сбросив несколько килограммов, люди с артритом могут ощутить облегчение боли и скованности.

Ранее признаки артрита выявили у четверти пациентов с заболеванием кожи.

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