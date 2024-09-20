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Врач назвал неожиданный способ защиты от инфаркта

Daily Mail: для защиты от инфаркта можно иногда нарушать диету

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Для снижения риска инсульта необходимо регулярно тренироваться, ложиться спать до наступления усталости, практиковать периодическое голодание и правильно питаться. Однако для получения долгосрочных преимуществ от здорового образа жизни и сохранения мотивации диету можно нарушать пару раз в неделю. Об этом изданию Daily Mail рассказал терапевт из США Сандип Патель.

Врач объяснил, что получасовые упражнения пять раз в неделю помогают сохранить сердце здоровым. Другой эффективной привычкой для защиты от инфаркта выступает периодическое (интервальное) голодание — чередование временных периодов, отведенных для приема пищи, с периодами голода. Не менее важно соблюдать режим сна и ложиться спать до наступления сильной усталости. По словам Пателя, хорошее качество сна может благотворно повлиять на такие показатели, как сердечный ритм и кровяное давление.

Ключевым фактором здоровья сердечно-сосудистой системы доктор считает здоровое питание. Он отмечает, что важно следить за потреблением белка, овощей, круп, жирной рыбы, воды и кофе. Тем не менее Патель не рекомендует вводить слишком жесткие ограничения — в выходные можно позволить себе пару бокалов вина или пива с чипсами. Также не стоит полностью отказываться от фастфуда — употребление пиццы пару раз в месяц не только не нанесет вреда сердцу, но и поможет сохранить мотивацию к соблюдению правил здорового образа жизни.

Единственной вредной привычкой, от которой доктор рекомендует избавиться полностью, выступает курение.

Ранее ученые назвали две пищевые привычки, повышающие риск инсульта.

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