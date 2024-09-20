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Ученые назвали две пищевые привычки, повышающие риск инсульта

The Lancet: избыток газировки и недостаток омега-3 в рационе грозит инсультом

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Ученые из Технологического университета Окленда (Новая Зеландия) установили, что в число самых значимых факторов роста заболеваемости инсультом входит злоупотребление газированными напитками и недостаток жирных кислот омега-3. Результаты исследования опубликованы в The Lancet Neurology.

На основе данных о мировой заболеваемости инсультом, собранных в период между 1990 и 2021 годом, ученые выделили более двадцати факторов риска этого опасного сосудистого события. Согласно полученным результатам, провокаторами инсульта выступает ожирение, диабет, гипертония, низкая физическая активность и вредные привычки. Вклад в возрастающий риск инсульта вносит и неправильное питание, в частности, чрезмерное увлечение сладкими газированными напитками и игнорирование продуктов, богатых омега-3.

Омега-3 — это комплекс натуральных жирных кислот, которые не синтезируются в теле человека, но являются незаменимыми для его полноценной жизни. Их богатыми источниками служат рыба, морепродукты, оливковое масло, орехи, семечки, авокадо и брокколи. Ученые отметили, что не стоит забывать и о других полезных полиненасыщенных жирных кислотах — омега-6. По словам исследователей, отказ от растительного масла, кукурузы и орехов, где они содержатся, может привести к пятипроцентному повышению риска инсульта.

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