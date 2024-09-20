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Врач рассказала, какие продукты приводят к раку кишечника

Гастроэнтеролог Головчанская: переработанное мясо повышает риск рака кишечника

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Ingram Images/Global Look Press

Злоупотребление переработанным мясом и дефицит клетчатки повышают вероятность появления опухолей кишечника. Об этом «Газете.Ru» рассказала гастроэнтеролог сети «Клиника Фомина» Татьяна Головчанская.

«Колоректальный рак — это злокачественная опухоль прямой и толстой кишки. Есть факторы риска, на которые нельзя повлиять: это наследственность, более старший возраст, наличие акромегалии, муковисцидоза или воспалительных заболеваний кишечника. Однако снизить риск колоректального рака возможно. Во-первых, нужно поддерживать здоровый вес, так как ожирение повышает риск рака кишечника. Также вероятность этой опухоли выше у людей с диабетом», — отметила врач.

Риск рака кишечника повышают употребление алкоголя, курение и несбалансированное питание. Врач рекомендовала ограничить употребление переработанного мяса (колбасы, бекона, ветчины и другого копченого, соленого, ферментированного мяса). Нельзя допускать дефицита клетчатки — пищевых волокон из овощей, фруктов, ягод, орехов и цельных зерен.

«Почти все виды колоректального рака развиваются из предраковых полипов, которые можно обнаружить при помощи скрининга. Начинать его необходимо с 45 лет, а при наличии в семейном анамнезе случаев колоректального рака — с 40 лет или на 10 лет раньше того возраста, в котором его диагностировали у родственника. Оптимальный вариант скрининга — колоноскопия. Другие методы исследования стоит обсуждать со своим лечащим врачом», — объяснила Головчанская.

Ранее врач рассказала, как снизить риск рака гениталий.

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