Врач рассказала, как снизить риск рака гениталий

Вакцина против вируса папилломы человека (ВПЧ) защищает мужчин и женщин от рака гениталий и других органов. В идеале вакцинироваться нужно до начала половой жизни, однако и позже препарат может принести пользу. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач — акушер-гинеколог Александра Чатаева.

«Существует более 200 видов вирусов папилломы человека. Они передаются половым путем, причем 6, 11, 16 и 18-е типы приводят к развитию рака. Существует вакцина против ВПЧ, она защищает от большинства случаев рака шейки матки. Также ее связывают со снижением риска опухолей влагалища, вульвы, полового члена и ануса, рта, горла и других органов», — рассказала Чатаева.

Многие исследования показали, что вакцина против ВПЧ безопасна, подчеркнула врач. Иногда она может вызывать болезненность, отек или покраснение в месте инъекции, как и другие прививки.

«Идеальный возраст вакцинации мальчиков и девочек — до начала половой жизни, начиная с девяти лет. Несмотря на то, что большинство людей заражаются ВПЧ после начала половой жизни, вакцина может принести пользу и после этого. Например, она может защитить от других штаммов, которыми человек не заразился», — объяснила врач.

Пациентам моложе 15 лет рекомендована двухдозовая вакцинация с интервалом 6-12 месяцев. В возрасте 15-26 лет нужен курс из трех доз.

«Но ни одна из вакцин не может вылечить существующую инфекцию ВПЧ. Поэтому вакцинация против ВПЧ не заменяет скрининг рака шейки матки. Он включает жидкостную цитологию и анализ на ВПЧ», — отметила Чатаева.

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