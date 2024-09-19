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Ученые выявили первоначальный очаг коронавируса в Китае

Cell: распространение коронавируса пошло с рынка морепродуктов в китайском Ухане

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Olivia Zhang/AP

Китайские, американские и европейские ученые доказали, что коронавирус начал распространяться по Китаю, а потом и по миру с рынка морепродуктов в городе Ухань. Об этом сообщается в статье, опубликованной в научном журнале Cell.

Специалисты изучили структуру множества обрывков геномов коронавируса, которые были собраны на территории Уханьского рынка в конце 2019 — начале 2020 года, и источником инфекции были млекопитающие — циветы, бамбуковые крысы и енотовидные собаки. Оказалось, что они действительно были заражены и незаконно продавались в западной части рынка, где и были зафиксированы первые случаи заболевания COVID-19.

С наступлением осени 2024 года ситуация с распространением коронавирусной инфекции вновь начала ухудшаться. После относительного затишья в теплые месяцы, количество случаев заражения COVID-19 снова стало расти из-за нового субварианта вируса FLiRT. Вместе с иммунологом Владиславом Жемчуговым «Газета.Ru» разобралась, что такое FLiRT, насколько он опасен, как проявляются вызванные им симптомы и какие меры профилактики принимать, чтобы защититься от него.

Ранее вирусолог дал советы для защиты от новых вариантов коронавируса.

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