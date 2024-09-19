Названа дата окончания приема заявок на Всероссийскую премию «За верность науке»

До 25 сентября 2024 года открыт прием заявок на X Всероссийскую премию «За верность науке». Победители будут отмечены денежными вознаграждениями, а торжественная церемония награждения пройдет 28 октября в Московском концертном зале «Зарядье».

Премия «За верность науке» — это награда, вручаемая за выдающиеся достижения в области научной коммуникации. В 2022 году она стала одним из ключевых проектов объявленного Президентом России Десятилетия науки и технологий. В 2024 году в рамках Премии предусмотрено девять номинаций, четыре из которых являются новыми: «Автор цифрового контента», «Признание», «Специальный приз имени Христофора Леденцова» и «Наука – детям».

К участию в Премии приглашаются журналисты, освещающие российскую науку, популяризаторы науки, ученые и бизнесмены, внесшие вклад в поддержку престижа науки и продвижение отечественных достижений. Отбор заявок осуществляется экспертным советом, в который входят журналисты, ученые, представители органов власти, фондов, компаний и НКО, а также пресс-служб вузов и НИИ. Итоги конкурса определит Оргкомитет Премии.

Организатором Премии выступает Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, а партнерами мероприятия — Российская академия наук, НИЦ «Курчатовский институт» и МГУ имени М. В. Ломоносова. Поддержку Премии обеспечивает Благотворительный фонд «Искусство, наука и спорт». Учредителями специальных призов Премии стали Госкорпорации «Роскосмос», «Росатом» и «Ростех».

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