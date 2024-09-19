Врач назвал самую частую причину боли в животе

Чаще всего живот болит из-за вздутия после употребления некоторых продуктов. Об этом «Москве 24» рассказал врач-терапевт Алексей Хухрев.

«Самая распространенная боль в животе – от вздутия. Если что-то не переварилось в верхних отделах желудочно-кишечного тракта, в нижних это начнет бродить», – объяснил Хухрев.

Вздутие может возникнуть после употребления продуктов с высоким содержанием неперевариваемых пищевых волокон, например, капусты или гороха. Если у человека снизилась способность переваривать молочные продукты, их употребление также может привести к вздутию. Боль в животе у некоторых людей может возникнуть на фоне стресса из-за спазмов, добавил врач.

До этого врач рассказала «Газете.Ru», что ощущение распирания в животе после завтрака может быть связано с синдромом избыточного бактериального роста. При этом заболевании бактерии тонкого кишечника выделяют газы. Происходящее при этом растяжение кишечника вызывает боль и дискомфорт, расстройства стула, а также возможен неприятный запах изо рта.

Ранее врач назвала самую частую причину неприятного запаха изо рта.