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Ученые нашли отличия в структуре мозга людей с разными политическими взглядами

iScience: политические взгляды могут зависеть от структуры мозга

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Jo Panuwat D/Shutterstock/FOTODOM

У консервативных избирателей по сравнению с либералами в среднем чуть больше миндалевидное тело. Больший размер этой области мозга может объяснять потребность консерваторов в безопасности, отметили авторы публикации в журнале Iscience.

Ученые проанализировали МРТ-снимки 928 человек из Нидерландов в возрасте 19-26 лет. Они оценили их склонность к консерватизму и либерализму, в том числе позицию по социально-экономическим вопросам, правам женщин, неравенству доходов и перераспределению доходов.

Анализ показал, что степень консерватизма связана с объемом серого вещества в миндалевидном теле. Оно контролирует восприятие угроз, что объясняет, почему консерваторы более чувствительны к потенциальным рискам. Вероятно, у них выше потребности в безопасности.

Работа была проведена, чтобы проверить данные исследования 2011 года. Тогда ученые впервые выявили связь между структурой мозга и политическими убеждениями. Авторы новой работы отметили, что эффект обнаруженных ими отличий в три раза меньше, чем в оригинальном исследовании.

Ранее ученые выяснили, что люди с консервативными взглядами на политику в среднем счастливее либералов.

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