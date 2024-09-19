Названы анализы для выявления скрытого ожирения

КТ и УЗИ брюшной полости, расчет индекса массы тела (ИМТ), вычисление отношения окружности талии к окружности бедра помогают выявить скрытую форму ожирения, рассказала «Газете.Ru» врач-эндокринолог Центральной медицинской клиники Центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Таныгина.

«Врачи скрытое ожирение называют висцеральным (абдоминальным). Это такое состояние, когда у пациента вроде и не видно лишнего жира, но вес норме не соответствует. В этом случае жир может прятаться вокруг внутренних органов. Чаще всего это происходит у мужчин, у них увеличивается обхват талии, появляется небольшое увеличение живота, а все остальное остается худым», – рассказала врач.

Такой тип ожирения помогают выявить четыре метода: ИМТ, УЗИ и КТ брюшной полости и отношение окружности талии к окружности бедра.

«Индекс массы тела довольно достоверно помогает выявить избыток веса, однако у него есть ограничения. Показатель часто бывает повышен у лиц с развитой мускулатурой, и, наоборот, занижен у пожилых людей, чья мышечная ткань атрофируется с возрастом. Отношение окружности талии к окружности бедра тоже очень полезный показатель. У мужчин он должен быть не менее 0.9, а у женщин - не менее 0.85. Это очень надежный показатель», – отметила врач.

Компьютерная томография брюшной полости может показать наличие жира вокруг органов, например, печени. По словам врача, этот метод используется нечасто, однако его можно назвать самым достоверным.

«При ультразвуковом исследовании можно увидеть наличие жира в печени. Если внешне человек выглядит худым, то подобная находка позволяет с высокой вероятностью заподозрить нарушение обмена веществ, приводящее к увеличению висцеральной жировой ткани», – заключила врач.

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